Luis Enrique duidelijk: "Nederlaag tegen Japan blijft niet hangen"

Spanje sloot de groepsfase van het WK in Qatar af met een nederlaag tegen Japan. Bondscoach Luis Enrique zit er alvast niet mee.

De 2-1-nederlaag van Spanje tegen Japan laat geen sporen na. “We hebben tien minuten slecht gespeeld tegen Japan. That's it”, was Luis Enrique heel duidelijk op zijn persconferentie.

En dus gaat hij vol vertrouwen naar de achtste finale tegen Marokko. “Na die nederlaag gaan we ons systeem echt niet veranderen. Al mogen we ook niet verwachten dat we 90 minuten gaan domineren tegen Marokko.”

Eén iets is te vrezen bij de Leeuwen van de Atlas. “Als team is Marokko het sterkste land op dit WK. Zij zijn enorm gemotiveerd en hebben véél fans achter zich hier in Qatar. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij een goed resultaat zullen neerzetten.”