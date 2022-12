Mislukt bij Club Brugge, maar nu op weg naar Liverpool: "Hij heeft zijn gelijk gehaald"

De Marokkaanse draaischijf heeft een verleden bij Club Brugge, maar daar waren ze blij dat ze van hem af waren.

Op het WK in Qatar is de 26-jarige Sofyan Amrabat één van de sterkhouders van Marokko. Hij zat bij Club Brugge in het seizoen 2018-2019 vaak op de bank. Amrabat werd verhuurd en uiteindelijk verkocht.

“We twijfelden geen seconde aan zijn enorme talent”, zegt de toenmalige assistent Rudi Cossey aan Het Nieuwsblad. “Maar we hadden een sterk middenveld. Op basis van zijn aangeboren talent had Sofyan zijn plaats kunnen grijpen, maar het ontbrak hem aan tactische discipline.”

“Bovendien was hij van Feyenoord gekomen in de veronderstelling dat hij bij Club de grote man ging worden. Hij dacht dat het vanzelf zou gaan. Dat was natuurlijk niet zo met het trio Rits-Vormer-Vanaken, dat boven hem in de hiërarchie stond.”

Amrabat werd verhuurd aan Hellas Verona, waar het wel heel goed lukte. Voor amper 3 miljoen euro werd hij overgenomen door de Italiaanse club, een bedrag dat in de huurovereenkomst opgenomen was. Ze verkochten hem een dag later voor 19,5 miljoen euro aan Fiorentina.

“Hij heeft zijn gelijk gehaald, hè”, zegt Cossey nog. “Ik neem wel aan dat hem in Italië tactische discipline is bijgebracht, iets wat ons niet was gelukt. Als ik hem nu bezig zie bij Marokko: chapeau. Hij heeft een sterk lichaam en is sterk in de recuperatie. Bij ons was hij nog onzuiver in het aanspelen, maar dat heeft hij ook aangepast. Die Italiaanse school heeft hem echt goed gedaan.”

En nu staat Liverpool klaar om hem over te nemen van Fiorentina, maar daar heeft hij nog een contract tot midden 2024. De Engelse club heeft hem al het dubbel van zijn salaris voorgesteld, maar de transfersom wordt wellicht een probleem. Zijn marktwaarde ligt op 10 miljoen euro, maar voor die prijs zal Fiorentina hem zeker niet laten gaan.