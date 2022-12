William Balikwisha met Standard op winterstage: "Enkel dan is het seizoen geslaagd"

Balikwisha verlengde zijn contract bij Standard dit seizoen tot 2025. Hij komt van heel ver terug, maar kijkt enkel en alleen vooruit.

Standard zit momenteel met Standard op winterstage in Marbella. “Iedereen voelt zich geweldig”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Het doet heel veel deugd om in een andere omgeving te trainen en de zon te zien.”

Balikwisha heeft grote ambities, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn ploeg. “Persoonlijk wil ik daadkrachtiger zijn”, gaat hij verder, al denkt hij vooral aan de ploeg.

“We moeten bij de top vier kunnen geraken. In de kleedkamer wordt er stevig over gesproken. We weten dat we de kwaliteiten in huis hebben, maar moeten onze inzet verdubbelen.”