Georges Leekens hoopt dat Eden zich nog bedenkt: "Ik heb Franky Van der Elst en Timmy Simons ook teruggehaald"

Georges Leekens en Eden Hazard staan bekend om het hamburgerincident dat zich voor deed nadat de bondscoach hem wisselde tegen Turkije. Dat werd achteraf uitgepraat en Leekens was vooral de man die hem op jonge leeftijd bij de Duivels haalde. Hij hoopt dan ook dat hij zich nog bedenkt.

Ook Leekens vindt 31 te jong om te stoppen met de nationale ploeg. “Ik hoop vooral dat hij bij Real Madrid weer meer aan spelen toekomt. Of dat hij elders een mooie uitdaging kan aangaan. Maar om eerlijk te zijn hoop ik ook dat hij zich in de toekomst tóch weer beschikbaar wil stellen. Ik heb Franky Van der Elst en Timmy Simons ooit teruggehaald naar de nationale ploeg, dus zeg nooit nooit", aldus Leekens bij Het Nieuwsblad.

"Blijft hij bij zijn beslissing, dan is het ook zo. Hij is vijftien jaar de chouchou geweest en heeft ons heel veel vreugde bezorgd, met als hoogtepunt het WK 2018. Ik wens hem het allerbeste. Maar sta me toe om toch een beetje triest te zijn.”