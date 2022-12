LEESSTUK Brian Riemer spreekt voor het eerst als coach van RSC Anderlecht

Brian Riemer is de nieuwe hoofdcoach van RSC Anderlecht. De Deen leidde op winterstage in Kreta zijn eerste trainingen en oefenwedstrijd.

In zijn eerste interview met de club vertelde over heel veel onderwerpen, waaronder zijn lange staat van dienst bij Kopenhagen, zijn passage bij Brentford en over zijn filosofie. “Ik heb 10 jaar bij Kopenhagen gewerkt, de grootste club van Scandinavië. De lat ligt er erg hoog: Kopenhagen moet elk jaar het kampioenschap winnen en wil elk jaar Europees voetbal spelen. Daarna ben ik een compleet andere uitdaging aangegaan in Brentford”, zegt de Deen.

“Het is een team dat van de tweede divisie komt en dat ongelooflijke dingen heeft moeten doen om te promoveren, met de kleinste budgetten en slechtste terreinen. Als je deel uitmaakt van zo’n project, moet je magie creëren en uit alles het beste kunnen halen. Het was een project gebouwd op talent. We moesten plots van onze spelers Premier League-spelers maken.”

De ambitie om hoofdcoach te worden kwam er bij Brentford. “Ik had een geweldige band met Thomas Frank, de hoofdcoach van Brentford. Ik ken hem al jaren en Thomas kent mijn kwaliteiten. Wat mij ook aantrok in dat project, is dat het een partnerschap was tussen mij en Thomas. Aangezien Thomas mij veel verantwoordelijkheid gaf, heb ik mij nooit louter de assistent-coach gevoeld. Ik was al bezig met veel aspecten van het hoofdtrainerschap bij Brentford.”

Danish connection

“Ik ben geboren in 1978. Anderlecht was in de jaren ‘80 een heel grote club voor Denemarken. Je had Morten Olsen, maar ook Per Frimann en Pär Zetterberg van Zweden die naar Anderlecht trokken. 34 titels, dat spreekt ook voor zich. Dat is ongeveer het beeld dat ik heb van Anderlecht sinds mijn kindertijd. Op jeugdtornooien, was Anderlecht altijd het beste team. Ik dacht altijd mijzelf: hoe gek is dat? Er zijn zoveel grote clubs in Europa met gigantische budgetten. Maar als je naar die jeugdtornooien gaat, is Anderlecht altijd het beste team. De laatste 10 jaar voelde ik me altijd heel erg aangetrokken tot de academie. Want dat een club als Anderlecht aan de lopende band dergelijke talenten kan voortbrengen, dat is fantastisch. Dat ik daar nu deel van uit maak, voelt als een groot privilege.”

“Door mijn ervaring in de Premier League en in het Engelse voetbal van de laatste 4 of 5 jaar, heb ik de kwaliteit gezien van spelers die van hier naar de beste competitie van de wereld zijn doorgestroomd. Tielemans, Dendoncker, Lukaku toen hij er speelde: het is geweldig om die kwaliteit te zien. Eerlijk gezegd, de speler die Brentford het meeste schade heeft toegebracht, is waarschijnlijk Tielemans. Elke keer dat we tegen hem speelden, deed hij ons pijn. Dus om dan te beseffen dat hij uit deze omgeving komt, dat heeft mijn bewondering voor de academie in Anderlecht alleen maar groter gemaakt.”

Speelstijl

Over zijn spelfilosofie is Riemer heel duidelijk. “Het team dat ik wil zien, is een agressief Anderlecht. Ik wil dat we het veld betreden met energie, snelheid, kracht. Ik wil dat we een team zijn dat moeilijk te ontrafelen is. Ik wil een team dat snel opnieuw de bal verovert, dat het initiatief nooit aan de tegenstander laat. Ik wil dat we al onze energie aanwenden, in elke match. We moeten tonen hoeveel talent we in deze kern hebben. En niet bang zijn om fouten te maken. We moeten tonen dat we willen voetballen, en dat we met ons voetbal ook willen entertainen. Dat opportunisme, die vrijheid en dat zelfvertrouwen, dat is het Anderlecht dat ik wil zien. Hopelijk slagen we daar snel in.”