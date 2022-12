Degryse zoekt vervanger voor Hazard: "Hij zal op termijn het dichtst in de buurt komen"

Voor analist Marc Degryse komt de exit van Eden Hazard bij de Rode Duivels niet echt als een grote verrassing.

Dat Eden Hazard afscheid zou nemen van de Rode Duivels zat er volgens Marc Degryse een beetje aan te komen. “Eigenlijk geeft hij nu een beetje toe aan het feit dat hij niet meer de beste Eden Hazard zal worden. En niet meer meekan op dit niveau”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik hoop toch dat hij daar bij zijn club tegen zal vechten. En dan weet je het maar nooit. Er zijn er nog die uit hun retraite zijn teruggekeerd. Hij geeft ook niet echt een uitleg waarom hij stopt. Heeft het met frustratie of ontgoocheling te maken?”

En dus moeten er opvolgers gezocht worden. Een nieuwe kapitein, maar ook iemand om de positie van Eden Hazard in te vullen. “Eén van de andere grote jongens zal hem moeten opvolgen als aanvoerder. In eerste instantie denk ik aan De Bruyne, maar ook aan Courtois of Lukaku. Om zijn positie in te vullen, denk ik vooral aan Doku. Hij is nog jong en moet aan zijn statistieken werken, maar met zijn explosiviteit en dribbels kan hij op termijn het dichtst in de buurt van Hazard komen.”