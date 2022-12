Hij maakt indruk op Jan Breydel, ook Philippe Clement gecharmeerd

Philippe Clement is goed bezig bij AS Monaco. De Belgische topcoach heeft nu ook zijn oog laten vallen op iemand uit Jan Breydel.

De 22-jarige Noorse verdediger Jesper Daland is goed bezig bij Cercle Brugge en heeft ondertussen al diverse geïnteresseerden.

Monaco

De huurling van Monaco lijkt echter vooral op weg naar een avontuur bij de Monegasken, want ook op Philippe Clement maakt hij indruk.

Deze week was hij op stage in Monaco. "Veel clubs volgen hem maar ook Philippe Clement kwam onder de indruk van Jesper en wil hem graag in zijn kern", is Carlos Avina, de sportief directeur van Cercle, duidelijk bij Het Nieuwsblad.