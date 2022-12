Opvallend: "Pas dan zullen we nieuwe bondscoach voor Rode Duivels hebben"

Woensdag maakte de voetbalbond bekend dat er een taskforce opgericht werd om een nieuwe bondscoach en technisch directeur aan te stellen.

Het viertal moet op zoek naar twee nieuwe gezichten voor de voetbalbond. De kans dat er iemand technisch directeur en bondscoach wordt is zo goed als onbestaande.

Volgens Bart Lagae, journalist bij de Standard, wordt er snel werk gemaakt van de technisch directeur. De bondscoach zou veel langer op zich laten wachten.

“Een nieuwe td is er vermoedelijk rond Nieuwjaar, voor de nieuwe bondscoach zou het kunnen dat er pas in februari of zelfs maart witte rook is”, klinkt het op Twitter.

Dat is opvallend, want op 24 maart spelen de Rode Duivels al tegen Zweden. De nieuwe bondscoach zal bitter weinig tijd hebben om zich in te werken.