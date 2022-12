Riemer wil een volledige mentaliteits- en stijlwijziging bij Anderlecht: "Talent hebben is waardevoller dan veel geld hebben"

Brian Riemer maakte een kalme indruk bij zijn eerste persconferentie als hoofdcoach van Anderlecht. Zijn eerste persconferentie als hoofdcoach van een A-team zelf. "Ik wou enkel T1 worden als het juiste project zich aanbood en dat kwam er van Anderlecht."

Brian, wat is je eerste impressie van de ploeg en de club?

"We zitten in een 'tricky' situatie hé. We kunnen niet weglopen van de feiten: we staan elfde. Maar ik heb al veel talent en inspanning gezien."

Heb je geen schrik voor je eerste uitdaging als hoofdcoach en meteen zoiets voorgeschoven krijgen?

"Ik ben al hoofdcoach van jeugdteams geweest. Het is anders om voor een grote club als Anderlecht te werken natuurlijk. Ik heb al veel de vraag gekregen waarom ik nog nooit hoofdcoach van een A-ploeg werd en mijn antwoord was steeds hetzelfde: ik word het enkel bij het juiste project. Ik heb nooit een project gevonden dat ik interessant vond, tot ik telefoon kreeg van Jesper (Fredberg, nvdr.). Het was exact wat ik wou doen. Ik ben altijd gefascineerd geweest door talent en dat is hier met hopen aanwezig. Ik wil ze het beste uit hun carrière helpen halen en zich te ontwikkelen."

Je weet dat er hier ook druk zal komen...

"Ik heb er geen schrik voor om hoofdcoach te worden. Ik werkte bij Brentford met Thomas Frank. Hij nam de beslissingen, maar ik had ook heel wat taken van een hoofdcoach. Ik voel me dus heel comfortabel in deze rol."

Kende je Anderlecht voor ze belden?

"Tuurlijk, ik volg voetbal al van heel klein en sommige van onze beste spelers hebben hier gespeeld. Morten Olsson bijvoorbeeld. Anderlecht is voor mij altijd een topclub geweest. Wie me vijf jaar geleden had gezegd dat ik er nu coach zou zijn... Het was een droom van mij."

Ken je het systeem hier al? Play-offs enzo...

"Ik was geen expert, maar toen ik bij Kopenhagen met Ariël Jacobs werkte, heeft hij het me wel tot in de puntjes uitgelegd."

Voor welk soort voetbal staat u?

"Ik wil een agressief Anderlecht zien. Ik wil zoveel mogelijk druk zien. Ik wil balbezit zien. Aan alle details moeten we nu zoveel mogelijk werken. We gaan zien of ze klaar zijn voor mijn stijl. Dat kan je allemaal in één sessie niet integreren, maar dat wil niet zeggen dat je intussen geen matchen kan winnen."

Verwacht je versterkingen? De club is niet meer zo rijk als u zich misschien herinnert...

"De voorzitter van Brentford zei me ooit: 'Als je niet kan betalen, moet je slimmer zijn dan de anderen'. Ik zie een hoop talent in deze club. En voor mij is talent waardevoller dan veel geld hebben. Talent kan je vormen. Ik kijk wat er nu in de groep zit. De rest zijn vragen voor Jesper (knipoogt)."

Gaat u Frans of Nederlands leren?

"Ik denk dat ik de spelers ga leren om goed voetbal te spelen."

Goed antwoord...