Hernan Losada ziet voetbalgekte in Argentinië: "Mensen verkopen hun auto's om naar Qatar te gaan"

Maar liefst 40.000 Argentijnse fans worden in het Lusail Stadion verwacht om de kwartfinale tegen Nederland bij te wonen.

Hernan Losada vindt geen verklaring voor de voetbalgekte bij zijn landgenoten. “De afstand is enorm. Met een vliegtuig moet je drie of vier keer overstappen en de kosten zijn ook heel hoog”, vertelt hij aan Sporza.

En de Argentijnen gaan heel ver. “Mensen verkopen hun auto's of jagen hun spaargeld erdoor om naar Qatar te gaan. Misschien waren sommige van plan enkel de groepsfase mee te maken, maar blijven ze door de passie en het enthousiasme daar.”

In Argentinië zien ze het WK in Qatar als een unieke kans om Lionel Messi de wereldbeker in de lucht te zien steken op het einde van het toernooi.