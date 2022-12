Mark van Bommel kijkt terug op eerste seizoenshelft bij Antwerp: "Top begin, matig middenstuk qua resultaat"

De Nederlander kijkt terug op de eerste seizoenshelft.

Antwerp ging op stage in Dubai tijdens de WK-break, ondertussen is het terug in België, wat toch een temperatuurverschil van 30 graden is. Coach Mark van Bommel kijkt op de kanalen van Antwerp terug op de eerste seizoenshelft.

"Ik denk dat we uitstekend gestart zijn, om het zachtjes uit te drukken. Als je een record van 1930 uit de boeken speelt door negen wedstrijden na elkaar te winnen. Niet altijd met goed voetbal, maar je wint wel wedstrijden," zegt Van Bommel.

Na een interlandbreak ging het heel wat minder voor Antwerp, maar het staat nog altijd derde in de competitie en ging door in de beker. Van Bommel vat het seizoen tot nu toe samen. "Top begin, matig middenstuk qua resultaat, maar waarin we wel beter voetbalden, en op het laatste moet je tevreden zijn met twee gelijke spelen en de volgende ronde van de beker."