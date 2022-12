Marokko, Brazilië en de opvolger van CR7 vs Polen, tiki-taka en naïviteit

Ook op het WK staan we voor jullie klaar voor analyse na elke speeldag. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Marokko

In de kwartfinales eigenlijk maar een echt verrassende naam misschien wel, maar Marokko heeft de kwalificatie zeker niet gestolen.

Goed gespeeld in de groepsfase en met heel veel duelkracht en loopvermogen ook Spanje op de knieën gekregen. Er zat een duidelijk plan achter en dat is ook al belangrijk.

Ramos

Cristiano Ronaldo moest vanop de bank toekijken hoe zijn 'opvolger' het geweldig deed voor Portugal tegen Zwitserland.

Een hattrick scoren in een achtste finale? Dat valt niet al te vaak voor. Het leverde een weergaloze 6-1 overwinning op.

Brazilië

Eens te meer lijkt Brazilië dé topfavoriet om het WK te winnen. Ook tegen Zuid-Korea kwam het gevaar van alle kanten.

Neymar liet wat zien, Vinicius liet wat zien, Paqueta scoorde op heerlijke wijze na een collectieve actie. Wie houdt ze van de wereldtitel?

FLOP

Naïviteit

Al moeten we toch ook de naïviteit van de Zuid-Koreanen een beetje in de verf zetten in de analyse. Aanvalslust allemaal goed en wel, maar zo ga je tegen Brazilië natuurlijk kopje onder.

Hetzelfde kon bijvoorbeeld ook gezegd worden van Senegal tegen Engeland. Ook daar stond de uitschakeling in de sterren geschreven.

Polen

De groepsfase van de Polen was al niet veel soeps en geschiedenis schrijven tegen Frankrijk zat er ook nooit in.

Lewandowski zal nooit een groot toernooi winnen en alleen kan hij een erg matige ploeg en land klaarblijkelijk niet dragen.

Tiki-taka

En de uitschakeling van Spanje is misschien ook wel het definitieve einde van het tiki-takavoetbal van de Spanjaarden.

De school waarmee tussen 2008 en 2012 drie grote toernooien op rij werden gewonnen? Daar lijkt het beste vanaf. Snelheid is een nieuw mantra geworden.