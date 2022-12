Ook Hernan Losada doet zijn zegje over wie bondscoach van Rode Duivels moet worden

De taskforce is aangesteld, maar het zal nog eventjes duren vooraleer we een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels.

Voor Hernan Losada is er maar één topvoorwaarde voor de nieuwe bondscoach. “Ik wil dat de opvolger van Roberto Martinez een Belg wordt”, zegt Losada aan La Dernière Heure.

Hij noemt meteen twee interessante namen. “Ik hou vooral van Philippe Clement en Wouter Vrancken, twee zeer goede jonge coaches die goed werk leveren. Maar ze zijn momenteel bezig met Monaco en Genk.”

En dan zijn er ook nog anderen. “In een andere categorie is er ook Hein Vanhaezebrouck of Michel Preud'homme, die veel ervaring heeft... als hij nog wil coachen. Landen als Saoedi-Arabië of Zuid-Korea hebben geen topcoach in huis, maar België wel.”