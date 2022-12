Pro League en Altares Dun & Bradstreet samen tegen witwassen, fraude en corruptie

Pro League faciliteert de screening, monitoring en transparante rapportering van alle zakelijke partners zoals sponsors, voetbalmakelaars, bestuursleden en andere clubs dankzij een samenwerking met bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet.

Zeventien Pro League-clubs krijgen via de samenwerking ondersteuning met hun due diligence-onderzoek, om zo het risico op witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan. Dit partnerschap maakt deel uit van een ruimer beleid in de strijd tegen witwassen.

Een nieuwe koers is aan zet bij de Pro League en haar aangesloten voetbalclubs. Met het derde AML (Anti Money Laundering)-forum van dit jaar voorziet de voetbalorganisatie een toegankelijke onboarding voor haar voetbalclubs om hun compliancebeleid te stroomlijnen.

Lorin Parys, CEO van Pro League licht toe: “Met deze bewuste stappen vormen we een belangrijk tegengewicht tegen de negatieve berichtgeving over de financiële wanpraktijken in de voetbalsector van de afgelopen tijd. We willen hiermee niet alleen een voorzet geven aan onze voetbalclubs, maar ook aan de voetbalwereld in het algemeen. In samenwerking met Altares Dun & Bradstreet maken we van ons compliancebeleid een prioriteit. Bovendien positioneren we ons zo als voortrekker binnen Europa in de strijd tegen witwassen, fraude en corruptie. Voor de fans vinden we het belangrijk dat we met voetbal terugkeren naar de essentie: voetbal is een sport voor en door de fans. Zo krijgt voetbal opnieuw het podium dat het verdient.”

Via een raamcontract met de onafhankelijke en externe partner Altares Dun & Bradstreet krijgen 17 voetbalclubs de nodige ondersteuning om hun zakelijke partners te identificeren, te verifiëren en doorlopend te monitoren. Als geprefereerd specialist ondersteunt Altares Dun & Bradstreet de voetbalclubs met actuele bedrijfsgegevens en voorziet het toegankelijke tools om hun compliancebeleid uit te tekenen en transparant te documenteren voor de betrokken overheidsinstanties.

Voor de clubs betekent dit concreet dat zij alle belanghebbenden, bestuurders en bedrijfsstructuren van hun zakelijke partners in kaart kunnen brengen. Het stelt hen in staat om risico’s te beheren en, conform de huidige wet –en regelgeving, hun due diligence-onderzoek transparant te documenteren. Daarmee maken de Pro League en de clubs zich sterk om van integriteit en compliancebeleid een voorwaarde te maken binnen de voetbalsector.

David Verheecke, Directeur van Altares Dun & Bradstreet vult aan: “Vanuit ons partnerschap hebben we samen met Pro League besproken welke data wordt gescreend en welke ondersteuning past bij de voetbalclubs om hun compliancebeleid naar een hoger niveau te tillen. Hierbij spelen kwalitatieve data, een transparant proces en continue monitoring de hoofdrol – een rol die we vanuit Altares Dun & Bradstreet graag vervullen zodat we samen het vertrouwen in het voetbal kunnen terugbrengen.”

Lorin Parys sluit af: “De betrouwbare datasets en het internationale karakter van Altares Dun & Bradstreet laat ons toe om zakelijke partners op een breed en vakkundig niveau te screenen en identificeren. Zo brengen we de bal niet alleen aan het rollen binnen de clubs, maar geven we ook, mede dankzij de toewijding en ernst van de voetbalclubs, een duidelijk signaal aan alle zakelijke partners.”