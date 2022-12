'Komst van Daley Blind naar Jupiler Pro League wordt waarschijnlijker'

Daley Blind is al bijna 100 keer international geweest bij Oranje en stond vrijdagavond nog in de kwartfinales van het WK, maar deze winter wacht mogelijk een stunt.

Daley Blind komt bij Ajax zelden op het A-plan terecht, waardoor de ervaren linkervleugelverdediger op zoek wil naar een nieuwe uitdaging.

Antwerp

Daarbij zou Antwerp door de contacten met Overmars en dergelijke meer een nadrukkelijke optie zijn voor Blind.

Deze zomer werd al eens gepolst, maar kwam het er niet van. Nu is de interesse van Antwerp concreet en ook Ajax zou er wel heil in zien. Blind heeft een jaarloon van om en bij de 2,5 miljoen euro en is dus een hap in het budget van de Amsterdammers. Antwerp zou dat loon volgens Het Laatste Nieuws kunnen betalen.