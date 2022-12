Nieuw Belgisch voetbalschandaal op komst? 'Luciano D'Onofrio (ex-Standard en ex-Antwerp) in opspraak'

Is er een nieuw schandaal in het Belgisch voetbal in de maak? Volgens sommige bronnen alvast wel.

Luciano D'Onofrio - man met veel ervaring en een verleden bij onder meer Standard en Antwerp - is namelijk in opspraak. Witwaspraktijken? Volgens RTBF zou hij ongeveer 9,5 miljoen euro hebben verkregen in de periode van 2014 tot 2018, zo klinkt het. Een deel van dat geld zou zijn witgewassen in de vorm van luxehorloges en zelfs een schilderij van Vincent van Gogh.