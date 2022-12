Thalhammer kiest zijn eigen staf bij KV Oostende: "Ik ben er wel van overtuigd dat dit kan"

Er zijn nog geen nieuwe spelers bij KV Oostende, maar Dominik Thalhammer koos wel een volledig nieuwe staf.

Assistenten Gino Caen en Wesley Deschacht mochten beschikken bij KV Oostende. De Oostenrijkse assistent-coach Alexander Belinger komt erbij.

“Ik kreeg de mooie kans om m’n eigen staf samen te stellen”, vertelt de Oostenrijker aan de Krant van West-Vlaanderen. “In deze groep heb je honderd procent toewijzing en overtuiging nodig om een bepaalde speelstijl te brengen.”

Over het vertrek van Caen en Deschacht is Thalhammer duidelijk. “Als spelers of leden van de technische staf niet bereid zijn om mee te gaan in een bepaalde richting, dan kan je geen deel uitmaken van het team. Dat is dus de reden van hun vertrek – het is niets persoonlijks, maar puur een verschil in visie.”

En dat ging opnieuw ook over de manier van spelen. “De communicatie verliep open en eerlijk. Ik ben er wél van overtuigend dat we high intensity football kunnen spelen met deze groep, en de jongens willen dat zelf óók. We willen hier iets uniek neerzetten en een lastige tegenstander worden voor elk team.”