OFFICIEEL Trainersontslag in Nederland: Kevin Hofland is niet langer hoofdtrainer van Willem II

De clubleiding heeft Hofland daags na het derbyverlies laten weten niet langer volledig vertrouwen te hebben dat het team onder zijn leiding de aansluiting met de bovenste regionen van de Keuken Kampioen Divisie kan hervinden. Daarom is de samenwerking per direct beëindigd.

Technisch directeur Teun Jacobs licht het besluit toe: “We hebben het moeilijke besluit moeten nemen om afscheid te nemen. Kevin zijn band en dagelijkse omgang met de overige stafleden, de spelersgroep en medewerkers van de club was heel goed. Hij heeft zich met hart en ziel voor de club ingezet en qua manier van werken valt hem niets te verwijten.”

“ De sportieve prestaties vallen tot op heden echter tegen en ons doel om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie is vooralsnog uit zicht geraakt. We hebben veel respect voor het moedige besluit van Hofland om afgelopen voorjaar in een sportief moeilijke periode in te stappen en bedanken hem voor zijn collegialiteit en inzet voor onze club.”

Hofland reageerde ook kort. “Ik ben de club zeer dankbaar voor de kans die mij geboden is om binnen een professionele en familiaire sfeer hier te werken. Dat de resultaten van dit seizoen niet zijn waar we op gehoopt hadden, daar baal ik ontzettend van. Daarom heb ik ook begrip voor de verschillende emoties van supporters die daarbij horen. Ik hoop dat ze de club positief blijven steunen en bedank alle mensen met wie ik de afgelopen periode heb mogen werken.”

Onder leiding van de huidige stafleden bereidt Willem II zich deze week voor op de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Over de invulling van het hoofdtrainerschap voor het restant van dit seizoen gaat de club spoedig in beraad.