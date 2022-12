Met dank aan het WK: 'Standard gaat nog een zakcentje verdienen aan verbannen speler'

Standard kan in januari profiteren van de Marokkaanse stunt op het WK. Zo staan de clubs stilaan in de rij om Selim Amallah binnen te halen. En wachten tot hij gratis kan worden opgepikt is géén goed idee.

The Athletic weet dat enkele Engelse, Duitse en Franse clubs - weliswaar uit de rechterkolom - interesse hebben in Selim Amallah. De 26-jarige middenvelder slijt momenteel zijn dagen in de B-kern van Standard omdat hij zijn aflopend contract weigert te verlengen. Toch lijken de Rouches nog een zakcentje te verdienen aan de Marokkaanse international. De geïnteresseerde clubs verkiezen eerder een (bescheiden) transfersom te betalen om na het seizoen niet in een opbod verzeild te geraken.