Vader Thibaut Courtois noemt de opvolger van zijn zoon bij Duivels

Doelman Thibaut Courtois kende geen al te best WK met de Rode Duivels, met foutjes tegen Marokko.

Vader Thierry Courtois kwam zijn zegje doen in de podcast Christiaens & Company. “Het negativisme van voor het WK is toch een beetje in de groep geslopen. Er was precies weinig geloof in een goed WK”, klinkt het.

“Dat De Bruyne al voor het WK aangaf dat ze het toernooi niet zouden kunnen winnen? Ja, dat is een beetje spijtig en het is duidelijk dat wij als Belgen toch een beetje die winnaarsmentaliteit ontbreken.”

Vader Courtois ziet dan ook een stevig verschil met Madrid. “Thibaut droomde altijd van het winnen van de Champions League en dat is gelukt omdat hij was omringd door ploegmaats die het gewend waren om te winnen. Dat ontbreekt bij België.”

Hij ziet meteen ook de vervanger bij de Rode Duivels van zijn zoon. “Thibaut zie ik geen 8 jaar Rode Duivel meer zijn. We moeten de komende vier jaar er ook mee voor zorgen dat iemand als Vandevoordt wordt opgeleid tot een waardige vervanger voor Thibaut.”