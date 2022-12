Vandenbempt verliest alle sympathie voor halve finalist: "Die doelman is een hooligan"

Op het WK in Qatar zijn we toegekomen aan de halve finales. Peter Vandenbempt is echter niet meer onder de indruk van Argentinië.

Peter Vandenbempt heeft het niet meer hoog op met Argentinië op het WK in Qatar. “Er is de missie van Messi, maar voor het overige heeft dat elftal mij nog niet ongelofelijk kunnen bekoren. Ik ben ook een groot deel van mijn sympathie voor die missie verloren”, klinkt het op Sporza. De match tegen Nederland zit daar voor een groot deel voor tussen. “Vrijwel iedereen gunt het Messi na alles wat hij voor het voetbal betekend heeft, maar de manier waarop Argentinië zich gedragen heeft na de match tegen Nederland, dat gaat in tegen elk gevoel van sportmanship.” Met een grote exponent in negatieve zijn. “Die doelman, Emiliano Martinez, vind ik een hooligan. Dat hij geen kaart krijgt voor zijn gedrag... En je kan als winnend sportman niet lager vallen dan zo voorbij de Nederlanders te lopen na die laatste penalty.” Vandenbempt zou er dan ook helemaal geen probleem mee hebben als Argentinië eruit gaat tegen Kroatië.