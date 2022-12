De WK-gangers van Club Brugge zijn terug, maar veel vertrouwen hebben ze in Qatar niet opgedaan

De WK-gangers van Club Brugge zijn weer thuis, maar heeft dat WK hen wel goed gedaan?

Club Brugge was de Belgische hofleverancier op het WK met maar liefst acht spelers. Antwerp en Racing Genk hadden er elk drie, Anderlecht twee. Club moest dus bijna een hele ploeg missen, waarvan heel wat basisspelers. Maar of dat WK de spelers ook goed heeft gedaan is maar de vraag. Club Brugge zag Vanaken, Mignolet, Buchanan, Larin, Odoi, Sowah, Lang en Skov Olsen vertrekken naar Qatar.

Drie daarvan, Vanaken, Mignolet en Sowah, speelden geen enkele minuut. Odoi en Lang hadden slechts één invalbeurt. Enkel Buchanan, Larin en Skov Olsen speelden veel, maar konden na de groepsfase ook al naar huis. Na hun uitschakeling kreeg iedereen nog tien dagen vakantie, ook Noa Lang. Hij sluit later aan dan de rest door de kwartfinale van Nederland.

Mignolet was voor het WK in topvorm en het is maar de vraag of hij die ook na het WK zal kunnen behouden. Want met trainen alleen die vorm behouden lijkt moeilijk. Hans Vanaken die niet van de bank kwam zal hem ook niet goed gedaan hebben. Skov Olsen en Buchanan speelden wel veel, maar waren niet in topvorm, zeker Skov Olsen niet. Lang had vertrouwen kunnen opdoen, maar mocht ook maar in de verlengingen invallen tegen Argentinië.

En toch moet Club Brugge volgende week woensdag al weer aan de bak in de beker tegen Sint-Truiden, en op tweede kerstdag tegen OHL in de competitie. Vooral in de competitie zal Club zijn spelers in topvorm nodig hebben. Want met al dertien punten achterstand op Racing Genk moet Club aan de bak. Al kan er door de play-offs in België altijd nog veel.