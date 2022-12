Opvallend: Southgate zou er de brui aan willen geven bij Engeland, FA heeft al buitenlandse topcoach als opvolger in gedachten

Gareth Southgate denkt aan vertrekken bij Engeland na de WK-uitschakeling in de kwartfinales door Frankrijk. Dat kwam hem op veel kritiek te staan en daarom zou hij er de brui willen aan geven. Volgens BILD heeft de Engelse bond al een opvolger in gedachten.

En dat zou niet de eerste de beste zijn, want Thomas Tuchel zou de topkandidaat zijn om Southgate op te volgen als die beslist om te stoppen. De FA zou hem bovenaan het lijstje gezet hebben met potentiële nieuwe bondscoaches na zijn ontslag bij Chelsea.

Tuchel wordt alom geprezen in Engeland. Hij won met Chelsea de Champions League en heeft met Borussia Dortmund en PSG ook al sterk werk verricht. Tuchel zou er zelf ook wel oren naar hebben, want hij vindt dat Engeland een enorm potentieel aan jonge spelers heeft. Daarnaast gaat het volgende EK door in Duitsland.