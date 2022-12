Had de VAR moeten ingrijpen bij penalty van Argentinië? Gumienny geeft uitleg

Het eerste doelpunt van Argentinië zorgt nog altijd voor de nodige controverse. Voor velen is dit geen strafschop.

Voor velen was het contact tussen Alvarez en Livakovic meer een botsing dan een overtreding. De doelman stond nagenoeg stil toen hij Alvarez raakte. De Italiaanse scheidsrechter legde de bal resoluut op de stip en er kwam geen tussenkomst van de VAR.

“Ik zou de bal ook op de stip gelegd hebben op het moment zelf”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg. “Als ik de herhaling bekijk, zou ik het eerder niet gedaan hebben. Maar ik vind het een goede zaak dat de VAR niet tussenkwam, want dit was geen clear error.”

Want de omgekeerde redenering telt ook volgens Gumienny. “Ik geloof ook niet dat de VAR wél in actie geschoten zou zijn, als Orsato géén strafschop gefloten zou hebben. Het beste bewijs dat dit een fiftyfifty-fase was.”