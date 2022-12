Ook Franky van der Elst kijkt op: "Hij is misschien wel de ontdekking van dit WK"

De beste speler van het WK zal hij wellicht niet worden, maar het zal er zeker niet ver vanaf zijn.

Het is vandaag in de tweede halve finale van het WK uitkijken naar Azzedine Ounahi, de Marokkaan van het Franse Angers. “Een ranke gast, met goeie voeten en een groot loopvermogen, met overzicht, met gevoel voor het spel. Hij speelt voor zijn twintigste uit de Ligue 1, hé. Hij is misschien wel dé ontdekking van dit WK”, zegt Franky van der Elst in Het Nieuwsblad.

Youri Mulder sprak al van de beste speler van dit WK. “Dan spring je al meteen wat ver, vind ik. Mbappé en Messi zijn er ook nog. Maar het geeft wel aan wat een opvallend toernooi hij speelt. Zijn manager zal wel al wat telefoons hebben gehad.”

Anderhalf jaar geleden speelde hij nog in de Franse derde klasse, maar ondertussen wordt zelfs FC Barcelona genoemd als zijn nieuwe werkgever. “Hij zit wel op een leeftijd waarop je nog grote stappen kan zetten. Maar in zijn plaats zou ik wel proberen inschatten of Barcelona niet wat snel is...”