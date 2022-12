Opmerkelijke mening van niet echt objectieve journalist: "Ronaldo de beste ooit, Messi pas derde of vierde"

Piers Morgan, de journalist die onlangs nog het spraakmakende interview met Cristiano Ronaldo afnam, heeft ook na het optreden van Lionel Messi gisteren zijn mening niet veranderd. Voor hem is er maar één de beste ooit.

Morgan is niet echt de meest objectieve journalist, want sinds Ronaldo hem dat interview gaf, doet hij niets anders dan CR7 de hemel inprijzen. Voor hem is er dan ook geen betere dan de Portugees.

"Ik denk dat Cristiano Ronaldo de beste ooit is, Maradona tweede, Messi derde (of vierde, achter Ronaldo Nazário)", antwoordde hij gisteren toen hem gevraagd werd wat zijn mening nu was na de prestatie van Messi.