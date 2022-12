Analisten duidelijk over Lionel Messi: "En daar verandert een wereldtitel niets aan"

In 2014 greep hij naast een wereldtitel, in 2022 krijgt hij mogelijk zijn ultieme revanche. Maar is Lionel Messi met een wereldtitel dan echt de GOAT?

The Greatest of All Time. Het is altijd moeilijk om generaties te vergelijken, maar mogelijk is Lionel Messi vanaf zondag voor velen echt de 'GOAT'. Diverse analisten met een ferme staat van dienst als voetballer hebben zich in Het Laatste Nieuws uitgelaten over de zaak. GOAT "Mensen zeggen altijd dat Messi een wereldtitel mist om bij de allergrootsten aller tijden te horen, maar dat vind ik onzin", is Johan Boskamp duidelijk. Daarin bijgetreden door Marc Degryse: "Als je kijkt naar het geheel van impact, stijl en resultaten, dan steekt Messi erbovenuit voor mij. En daar zal het resultaat van de WK-finale in Qatar niets aan veranderen."