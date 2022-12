Belgische voetbalbond brengt uitsluitsel in transfer van Stipe Radic

Woensdag tekende Stipe Radic bij Fortuna Sittard. Beerschot gaat na welke stappen het daartegen kan nemen.

Stipe Radic had bij Beerschot nog een contract voor dit seizoen. Toch daagde hij niet meer op voor de trainingen dit seizoen. Volgens zijn advocaten had hij een aangetekend schrijven gestuurd naar de club om zijn contract zonder kosten op te zeggen.

Dat kon volgens de bepalingen van zijn overeenkomst, omdat de club gedegradeerd was. Ook enkele andere spelers maakten van die clausule gebruik. Volgens Beerschot is de brief van Radic niet tijdig verstuurd.

Het Nieuwsblad ging bij de voetbalbond ten rade en die bevestigde dat Radic sinds 1 juli 2022 een vrije speler was. Fortuna Sittard kan dus niks verweten worden in de aanwerving van Radic en Beerschot moet ook op niks rekenen van de Nederlandse club.

Het enige wat Beerschot nog kan proberen is om Radic te pakken op contractbreuk, maar het zou vreemd zijn dat dit lukt, met de zaken die de voetbalbond voor deze transfer naar buiten bracht.