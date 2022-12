Leider Beerschot voetbalt zaterdag niet in Challenger Pro League: vrieskou blijft competitie parten spelen

De vrieskou in ons land kent geen genade voor de Challenger Pro League. Ook leider Beerschot zal dit weekend niet in actie komen. Het ging in principe zaterdag op bezoek bij Deinze.

Op de volgende speeldag van de Challenger Pro League stond Deinze - Beerschot op het programma. Die wedstrijd zou zaterdag afgetrapt worden om 20u. Beerschot meldde op zijn sociale media echter dat de wedstrijd uitgesteld wordt. De reden hiervoor is dat het veld van Deinze vanwege de koude onbespeelbaar is. Enkele ploegen op het tweede niveau in ons land zullen dus ook na dit weekend op zeventien gespeelde wedstrijden blijven steken. Eerder was ook al een andere wedstrijd uitgesteld. ⚠️ Wedstrijd uitgesteld. ⚠️



De wedstrijd tussen Deinze en Beerschot van zaterdag wordt uitgesteld. Vanwege het koude weer is het veld van Deinze onbespeelbaar.#WeAre13 pic.twitter.com/6Yid70HbpA — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) December 15, 2022 Club NXT en Lierse Kempenzonen zouden mekaar vrijdagavond al partij geven. Door het ijskoude veld kan er in Roeselare, waar de Brugse youngsters hun thuiswedstrijden afwerken, dit weekend niet gespeeld worden. Voorlopig staan Dender-Jong Genk, Virton-Beveren, SL16-Lommel en RSCA Futures-RWDM wel nog op het programma.





