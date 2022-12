Pro League en Younited Belgium lanceren kerstactie: "Kwetsbare individuen terug vertrouwen geven, in zichzelf maar ook in de maatschappij"

De Pro League lanceert zijn kerstactie om de meest kwetsbare individuen een hart onder de riem te steken. De Pro League en Younited Belgium richten daarbij voetbalteams op om die mensen een betere kans te geven om te integreren in de samenleving.

"Al jarenlang bouwen de Pro League en Younited Belgium aan een sterk, structureel partnership om door middel van voetbal de meest kwetsbaren in de maatschappij te helpen. Voor dak- of thuislozen, alcohol- of drugsverslaafden, mensen met psychische problemen of straatarme personen richtten we voetbalteams op, waarin zij werken aan zichzelf en hun integratie in de maatschappij", klinkt het. "Sport is behalve een ontspannende activiteit namelijk ook een krachtig bindmiddel. De teams van Younited trainen elke week en worden omkaderd door ervaren coaches en hulpverleners."

Structuur

Maar wat betekent dat nu concreet voor het leven van de Younited-spelers? Heel veel, zo blijkt uit kwalitatieve impactstudies. Alexander Denauw, student sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven, onderzocht de invloed op de spelers van Younited OH Leuven en concludeert dat er duidelijk positieve effecten zijn. "De werking biedt structuur en dus een soort van zekerheid. Het is een vast moment waar de Younited-spelers naar uitkijken. Voor dat plezierig moment met vrienden laten ze veel, zoals ook bijvoorbeeld alcohol", legt Denauw uit in Podcast Younited. "Ze zijn er trots op om deel uit te maken van het team. Dat willen ze niet kwijt en daarvoor zijn ze bereid patronen te doorbreken."

Tijdens de interviews die Denauw afnam bij Younited-spelers, werd vooral het contact met lotgenoten als een belangrijke hefboom benoemd. "Zij kampen vaak met een enorm gebrek aan vertrouwen, maar in de Younited-context krijgt die een boost. Ze moedigen elkaar aan en lachen samen. Daardoor krijgen ze niet alleen vertrouwen in zichzelf, maar ook in elkaar én in de samenleving. Door in een veilige omgeving opnieuw contact te hebben met elkaar, beseffen ze dat niet alles in de maatschappij negatief is", legt de KUL-onderzoeker uit.

Vorming verandert gedrag

De impactstudie wees ook op de belangrijke rol van coaches en begeleiders in de reïntegratie en vorming van Younited-spelers. "Want zij moeten die veilige omgeving waarborgen waardoor er ruimte is om het vertrouwen in de samenleving terug te winnen", stelt Denauw vast. "Bovendien dragen zij waarden als fair play over op hun spelers en dat heeft ook een impact op hun gedrag in de maatschappij. Dat verschil zag je merkbaar tussen geroutineerde Younited-teams en de iets nieuwere teams, waar de waarden nog niet ingebakken zijn."

Ook Howest in Kortrijk en de Karel de Grote Hogeschool deden onderzoek naar de impact van Younited Belgium op spelers én hulpverleners. Raadpleeg hier het volledige impactrapport. Getuigenissen van Younited-spelers en de uitleg van Alexander Denauw kan je beluisteren op Spotify in Podcast Younited.