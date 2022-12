Hugo Lloris over de verloren WK-finale: "Dit had veel weg van een boksmatch"

Hugo Lloris heeft Frankrijk in de penaltyreeks alsnog geen nieuwe wereldtitel kunnen bezorgen. Hij zag Argentinië triomferen.

Na 2 verlengingen stond het 3-3. Het werden strafschoppen. Daarin bleek Argentinië de sterkste en werden zij voor de 3e keer wereldkampioen.

Na de wedstrijd baalde de Franse aanvoerder Hugo Lloris bij TF1: "We moesten te vaak in de reactie gaan. Het had wat weg van een boksmatch. Het enige dat we ons kunnen verwijten, is dat we in de 1e helft totaal niet op de afspraak waren. Uiteindelijk kwam het tot strafschoppen en die zijn altijd wreed."

"Ook wil ik de Argentijnen feliciteren. Ze werkten een geweldig tornooi en finale af", aldus Lloris. Verder kreeg hij ook nog vragen over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Daarover wou hij niets kwijt.