Dany Verlinden geeft reden aan waarom Club Brugge geen kampioen wordt

Het tweede deel van de competitie in de Jupiler Pro League gaat vrijdag van start. Het is uitkijken wie meteen in de juiste flow geraakt.

Racing Genk staat riant aan de leiding in de Jupiler Pro League. Volgens Dany Verlinden, ex-doelman van Club Brugge, zal Club Brugge dit seizoen geen titel meer pakken. “Oké, er mag dan nog de halvering van de punten volgen, maar als Genk zo verder blijft spelen, heeft Club echt wel een probleem. Club, Union en Antwerp blijven hoe dan ook afhankelijk van puntenverlies van Genk”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen. Als Genk de kloof nog weet te verruimen, dan wordt het heel moeilijk. De match tussen Genk en Club Brugge op acht januari zal heel veel bepalen. Maar er zijn nog andere dingen die de situatie van blauwzwart mee beïnvloeden. “Vergeet ook niet dat Club nog matchen in de Champions League dient af te werken. Maar toch, als je mij vraagt of ze dit jaar kampioen gaan worden: het kàn nog wel, maar ik denk het niet. Genk heeft momenteel de beste papieren.”