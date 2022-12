Tot vorige zomer in Jupiler Pro League, nu stopt hij met voetballen

Op sociale media laat Andreas Beck weten dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière.

Beck is 35 en verdedigde van 2019 tot de zomer van 2022 de kleuren van AS Eupen. Vandaag maakte hij bekend dat zijn carrière voorbij is.

“Alle onvergetelijke momenten en ervaringen waren het resultaat van een heel bijzondere reis waarvoor ik gewoon heel dankbaar ben”, laat hij op sociale media weten.

Sinds zijn vertrek bij Eupen vorige zomer zat hij zonder club. Op zijn palmares staat een Duitse titel met Stuttgart in 2007 en twee titels met Besiktas in Turkije (2016 en 2017). Hij kwam ook 9 keer uit voor de Mannshaft.