Nederlands analist heeft niets dan lof: "Hij is een soort reïncarnatie van de twee Ronaldo's in hun hoogtijdagen"

De ontgoocheling bij Kylian Mbappé was gewoon voelbaar. Ondanks een hattrick in de finale kon hij Frankrijk niet de hoogste eer bezorgen. Maar in Nederland was er alvast eentje lyrisch over de prestaties van de Franse spits.

Mbappé scoorde zijn 12de (!) goal op een WK voor zijn 24ste. Goed op weg om alle records te breken. "Dat de Argentijnen Frankrijk, met een ontketende Kylian Mbappé, onttroonden als wereldkampioen, maakt het nog mooier voor Messi & co", aldus Wim Kieft, zelf voormalig spits, in zijn column in De Telegraaf. "Het was de jonge hond tegen de oude, ervaren en geslepen meester. Die tegenstelling in de finale was goed waarneembaar."

"Dat dartelen en die snelheid van Mbappé, en dan drie doelpunten maken en drie penalty's met die in de strafschoppenreeks erbij. Dan heeft het niet aan jou gelegen dat Frankrijk geen wereldkampioen is gebleven."

"Het was van ongekende klasse wat hij liet zien. Die volley bij de gelijkmaker van Mbappé was volmaakt. Iedere andere speler had die bal eerst aangenomen en hij is ook niet voor niets topscorer van het toernooi geworden. Hij is een soort reïncarnatie van de twee Ronaldo's in hun hoogtijdagen, die van Brazilië en Portugal."