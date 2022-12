Club Brugge in beker zonder Rits, Yaremchuk en Boyata

Carl Hoefkens kan bij Club Brugge nog niet beschikken over Mats Rits. Ook Yaremchuk en Boyata zullen er tegen STVV niet bij zijn.

Carl Hoefkens had aardig wat medisch nieuws te melden op zijn persconferentie naar aanleiding van de achtste finale van de Beker van België tegen STVV.

Beginnen deed Hoefkens met Mats Rits. Hij zal er tegen STVV niet bij zijn. “Vanaf 1 januari is hij 100 procent inzetbaar, de komende twee wedstrijden komen dus te vroeg maar we gaan kijken hoe snel hij de volgende stappen kan zetten. Chapeau voor het harde werk dat hij geleverd heeft.”

Ook Roman Yaremchuk is niet fit, net als Boyata. “Hij heeft last van de kuit en zou klaar moeten zijn voor Genk. Ook Dedryck Boyata ontbreekt, hij ondervond gisteren en vandaag lichte hinder aan zijn knie - de andere dan vorige keer. Onderzoek moet aantonen hoe erg het is, maar het valt mee.”