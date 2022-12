Gumienny ziet duidelijke tendens bij scheidsrechters op het WK en verwacht het ook in België

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny zag op het WK dat er steeds minder streng opgetreden wordt. Die tendens zal ook het Belgisch voetbal bereiken.

De evolutie van de arbitrage gaat volgens Serge Gumienny de verkeerde richting uit. “We evolueren naar 'speelplaatsvoetbal' zonder ref, waarbij de spelers het maar moeten zien op te lossen”, zegt Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Tegenwoordig word je een goede ref beschouwd als je een partij leidt zonder veel kaarten te trekken. Maar soms móét je dat als ref wel doen.”

Ook in het Belgische voetbal is dat al bezig en het zal alleen maar erger worden. “Destijds werd in België het aantal gele kaarten dat een schorsing oplevert ook al opgetrokken van drie naar vijf. Net als de regel dat je niet tegelijk rood en een strafschopfout tegen kan krijgen. Men wordt dus steeds milder. Ik verwacht net als na de vorige toernooien dat dit ook nu weer naar onze competities gaat doorsijpelen.”

Met alle gevolgen van dien. “Kaarten zijn destijds in het leven geroepen om het irritante uit het spel te krijgen. Nu wordt alles op z'n beloop gelaten. Alles lijkt oké te zijn zolang er geen grote heibel ontstaat. Ik heb het gevoel dat we binnen tien jaar enkel nog een VAR gaan hebben om doelpunten en cruciale fases te checken.”