📷 Tarik Tissoudali opnieuw verkozen tot Belgische Leeuw

Voor het tweede jaar op rij is Tarik Tissoudali van AA Gent verkozen tot Belgische Leeuw.

Tarik Tissoudali is ook dit jaar uitgeroepen tot 'Lion Belge' of de 'Belgische Leeuw'. Deze trofee wordt uitgereikt aan de beste voetballer van Arabische afkomst in het Belgische voetbal.

Ismaël Kandouss van Union en Adem Zorgane van Sporting Charleroi vervolledigden het podium. Bij de vrouwen Rkia Mazrouai van AA Gent de eindwinnaar.

Bij de beloftencategorie ging de trofee naar Ilias Sebaoui van Beerschot. Hij haalde het voor Ibrahim Salah van AA Gent en Zakaria El Ouahdi van RWDM.

Karim Bachar werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot Coach van het Jaar. Ilias Chair werd beste Belgische speler van Arabische afkomst in het buitenland.