Bernd Hollerbach neemt afscheid van STVV na dit seizoen: "Spelers moesten het nu al weten"

STVV en Bernd Hollerbach lieten weten dat er na dit seizoen een einde komt aan de samenwerking tussen beide partijen.

Voor Hollerbach was het geen optie om het nieuws nog geheim te houden. “Neen. De spelers zijn altijd het belangrijkste geweest voor mij. Zij zijn voor mij door het vuur gegaan. Zij verdienden het dus om duidelijkheid te krijgen over de situatie”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ik heb een besluit genomen en het leek me het fairst om dat nu naar buiten te brengen. Nu weet iedereen waar hij aan toe is. Ook de clubleiding.”

Volgens Hollerbach gaat de werking door die vroegtijdige mededeling niet beïnvloed worden. “Maar als ze professioneel zijn, doen ze dat. Ik zit 23 jaar in het profvoetbal. In die periode heb ik me elke dag voor de volle honderd procent voor mijn club ingezet.”

Verwijten aan het bestuur uiten doet Hollerbach niet, ook al liepen de contractonderhandelingen met spelers niet zo vlot. “Ach, het heeft geen zin om daarop terug te blikken. Ik kijk liever vooruit. We zitten er allemaal samen in, als één team. En we hebben het er als team toch niet zo slecht vanaf gebracht.”