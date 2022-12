Club Brugge kan zich geen misstap meer veroorloven: "Vorig jaar hebben we het ook goedgemaakt"

Club Brugge moet als vierde in de stand een stevige inhaalbeweging maken op Racing Genk.

Trainer Carl Hoefkens beseft dan ook dat blauwzwart zich zo goed als geen puntenverlies meer kan permitteren als het nog in aanmerking wil komen voor de titel in de Jupiler Pro League.

“We hadden drie ambities voor de winterstop”, zei Carl Hoefkens dinsdag op zijn persconferentie naar aanleiding van de bekermatch. “Europees overwinteren en doorstoten in de beker hebben we kunnen afvinken. De derde was uitzicht houden op de titel.”

Dat is minder goed gelukt dan verwacht. “Maar in de competitie hebben we vaak te weinig gedaan. Qua spel, maar ook het resultaat was niet altijd wat we op voorhand hadden gehoopt. We moeten nu alles in het werk stellen om dat recht te zetten. Vorig jaar hebben we ook twaalf punten goedgemaakt op Union. Maar dan moet iedereen wel full commitment tonen.”