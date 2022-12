Extra probleem voor Antwerp: 'Dwomoh in januari terug op de Bosuil'

Pierre Dwomoh werd door Royal Antwerp FC uitgeleend aan het Portugese Sporting Braga.

De Portugese club huurt de 18-jarige speler van Antwerp sinds september, waar hij ondergebracht werd bij de tweede ploeg.

De voorbije anderhalve maand kwam hij er echter niet meer in actie. Braga had een aankoopoptie in de deal, maar dringt nu zelf aan op een vervroegde terugkeer.

Bij Antwerp zelf zijn er geen mogelijkheden, waardoor er gekeken wordt voor een nieuwe uitleenbeurt. Enkele ploegen uit ons land, Nederland en Duitsland tonen volgens Gazet van Antwerpen de nodige interesse.