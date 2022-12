🎥 Blaise Matuidi zet een punt achter een rijkgevulde carrière

In de trofeeënkast van Blaise Matuidi blinken allerhande mooie prijzen. Onder andere het hoogst haalbare als voetballer, namelijk wereldkampioen. Nu hangt de centrale middenvelder op 35-jarige leeftijd de schoenen aan de haak.

Blaise Matuidi kwam in zijn carrière uit voor Troyes, Saint-Étienne, PSG, Juventus en ten slotte Inter Miami. Bij deze laatste staat hij al een hele tijd niet meer op de spelerslijst en de voormalig Frans international (84 wedstrijden) koos ervoor om zijn schoenen aan de haak te hangen.

“Ik heb beslist om mijn carrière als professioneel voetballer te beëindigen”, liet Matuidi weten via Youtube. “Ik heb de kans gehad om voor de grootste Europese clubs uit te komen, het truitje van de Franse nationale ploeg te dragen en mijn passie te beleven. Deze beelden zullen me altijd bijblijven”, kijkt hij met weemoed terug.

Matuidi werd niet alleen wereldkampioen, maar werd ook achtmaal landskampioen (vijf in Frankrijk en drie in Italië). In 2015 werd hij gekroond tot Frans voetballer van het jaar.