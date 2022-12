Dries Mertens bekert met Galatasaray verder

Dries Mertens is in de Turkse beker een ronde verder gegaan. Hij speelde een helft mee.

In de 5e ronde van de Turkse beker speelde Galatasaray tegen Keciörengücü uit de Turkse 2e klasse. Het werd een niet zo gemakkelijke avond voor Galatasaray.

Pas diep in de 2e helft kon Galatasaray afstand nemen. Het was invaller Bafétimbi Gomis die op aangeven van Kerem Aktürkoglu voor het verlossende doelpunt zorgde. Mertens mocht ook het veld opkomen. Hij viel bij de rust in.

Zo gaat Galatasaray naar de 1/8-finales van de Turkse beker. Die worden half januari gespeeld. De loting voor die ronde moet nog gebeuren.