Engelse pers ontdekt de 'Nachtclub van KV Oostende'

Bij KV Oostende is er regelmatig ambiance. Dat is de Engelse pers niet ontgaan.

"Na de wedstrijd verandert een tribune in een nachtclub. Ik heb nog nooit zoiets gezien en denk dat ik de beste voetbalclub ter wereld heb gevonden." Dat waren de woorden van een TikTok-gebruiker. Hij had net de feesten na een wedstrijd van KV Oostende ontdekt. De Daily Star en The Sun pikten het op.

Onder de tribune is er een hal die deel uitmaakt van KVO Arena Events. Het doet dienst als nachtclub, maar er is ook een businesscentrum. Er worden onder meer gala's, concerten, productvoorstellingen en personeelsfeesten georganiseerd.