Van Crombrugge beseft dat Anderlecht niet over ambitie moet praten: "De coach zegt ons dat een slechte dag is toegestaan zolang we maar alles geven"

Begint het seizoen van Anderlecht eindelijk op de rails te komen? Ondanks het verlies tegen Genk was er veel positiviteit te bespeuren bij de Brusselaars.

Hendrik Van Crombrugge werd maar weinig op de proef gesteld in de Cegeka Arena en moest zich pas in de verlengingen omdraaien. De aanvoerder van RSC Anderlecht zag dus ondanks de uitschakeling vooral het positieve in. "Het is bemoedigend voor dit team. We nemen een nieuwe start, het is aan elke speler om zijn kans te grijpen", zei hij na de wedstrijd.

Brian Riemer arriveerde tijdens de WK-break en probeert al zijn stempel op het team te drukken. "De nieuwe coach bracht zijn filosofie direct mee en ik denk dat we er veel van herkenden in deze wedstrijd. Veel meer intensiteit, agressieve druk. Hij herinnerde ons eraan dat een slechte dag hebben was toegestaan, zolang we maar alles gaven en vandaag gaf iedereen alles", aldus Van Crombrugge.

Er blijft uiteraard wel de teleurstelling van de eliminatie. Eén van de weinige kansen om nog Europees voetbal voor volgend seizoen te verdienen. "We gaan ons focussen op de volgende wedstrijd, het heeft in onze positie weinig zin om over ambities te praten. Onze ambitie moet zijn om in de volgende wedstrijd de beste versie van onszelf te zijn", besluit Hendrik Van Crombrugge. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden op de match van Charleroi".