Ilombe Mboyo verlaat Visé en keert terug naar het profvoetbal

Ilombe Mboyo heeft Visé verlaten. Hij heeft voor een profclub getekend.

Ilombe "Pelé" Mboyo (35 jaar) was deze zomer twee niveaus gezakt. AA Gent liet hem na een extra-sportief probleem gaan. Daarna tekende de voormalige Rode Duivel (2 caps) afgelopen september bij USRL Visé, in 1e nationale. Nadat hij zijn ritme had hervonden, stond Mboyo weer op het veld en vond hij opnieuw de weg naar de goal (8 wedstrijden, 3 doelpunten dit seizoen). Zozeer zelfs dat... hij deze winter al terug is in het profvoetbal, zo lijkt het.

Mboyo zou namelijk tijdens de wintermercato Visé verlaten en tekenen voor Excelsior Virton, die staan onderin in de Challenger Pro League. Na Charleroi, Kortrijk, Gent, Genk, Cercle Brugge, STVV en Visé zou dit zijn 8e club in België zijn. Een ervaren contract om Virton weer omhoog te helpen.