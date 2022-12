Vidarsson over trainersontslagen: "In andere landen is het vaak moeilijker"

Carl Hoefkens zou de zoveelste trainer in de Jupiler Pro League kunnen zijn die dit seizoen moet vertrekken.

In de Jupiler Pro League zijn de trainers gemakkelijk kop van jut als de resultaten niet volgen. Al zijn er daar ook bepaalde redenen voor. “Dat heeft er ook mee te maken dat het voor clubs in België makkelijker is om trainers te ontslaan”, zegt analist Arnar Vidarsson bij Sporza.

“In andere landen is het vaak moeilijker, en dat bedoel ik financieel. In Nederland kan je geen trainer ontslaan, tenzij je hem heel zijn contract uitbetaalt én dat geld op zijn rekening staat. Tot dan kan er geen andere coach op de bank gaan zitten.”

Club Brugge zal niet zomaar Hoefkens ontslaan, zo meent Vidarsson. “Dit bewijst dat Club Brugge hier ver in staat. Ze verhullen niet dat er een crisis was, dat er gesprekken zijn geweest. Ze communiceren er open over met dit als resultaat. Dat vind ik goed.”