De (on)zin van sommige combiregelingen: halve politiemacht op de been voor 20 bezoekende fans

Gisteren liet de Pro League weten dat er al 143 jaar aan stadionverboden is uitgesproken. Spijtig dat het nodig is, maar er wordt gewerkt aan het bannen van hooliganisme en dat is alleen maar aan te moedigen. Maar in hun ijver wordt er ook wel eens overdreven.

Het gaat dan over de zin en onzin van combiregelingen. Het doel daarvan is om eventueel supportersgeweld tussen hooligans zoveel mogelijk in te dammen door te voorkomen dat bezoekende supporters op eigen gelegenheid een risicowedstrijd bezoeken. Perfect verstaanbaar voor matchen à la Club Brugge-Anderlecht, Standard-Anderlecht, Club Brugge-Antwerp... en ga zo maar door.

Je kan niet voorzichtig genoeg zijn gezien het recente verleden tussen die clubs. Maar je kan het ook overdrijven. Dinsdag waren we op de bekermatch van Union tegen KV Oostende. De bezoekers hadden op een doordeweekse werkdag een 20 - of misschien waren het er 30 - supporters mee. Ook daar gold een combiregeling voor. Meer nog, de straat voor het stadion was gescheiden met een veiligheidsperimeter en er stonden zo'n 15-tal politie-agenten op wacht.

Inkomstenverlies

Voor een match tussen Union en godbetert Oostende. Laten we zeggen dat beide clubs niet echt bekend staan voor de incidenten die hun fans veroorzaken. Die van Union worden in voetbalmiddens algemeen gezien als de braafste koorknapen die er rondlopen. Zo van die mannen die nog echt naar het voetbal komen om hun club aan te moedigen. En we vermoeden dat het handvol van KVO ook niet echt gekomen was om ambras te maken.

Maar het gaat verder. Een thuisploeg mag als er combiregeling geldt immers ook de loketten niet openen op matchdagen. Dat scheelt hem gauw al verschillende honderden toeschouwers. Neem nu een club als Oostende, waar veel toerisme is en die heel wat van die combiregelingen aan hun been hebben. 4 à 500 toeschouwers minder is al snel een financiële aderlating te noemen.

Of zoals dinsdag bij Union. De kerstmarkt in Brussel zou voor velen een reden geweest zijn om een dagje vakantie te nemen om overdag een jenevertje te gaan drinken of een braadworst te eten en 's avonds de match te gaan volgen. Ja, je kan ermee overdrijven. Soms is het gewoon onzin...