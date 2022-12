OHL-coach Brys begrijpt de situatie bij Club Brugge niet: "Moet je bij het eerste het beste incidentje Hoefkens in vraag stellen?"

't Is wel een speciale situatie voor OH Leuven. Zij beslissen maandag of Carl Hoefkens mag aanblijven als coach van Club Brugge. Natuurlijk maakt dat hun rekening niet, maar Marc Brys vindt het toch "verbazingwekkend".

Brys begrijpt het allemaal niet goed. “Dat Carl Hoefkens zou worden ontslagen als Club Brugge maandag niet van ons wint, vind ik verbazingwekkend”, zegt Brys bij Het Nieuwsblad. “In een eerste jaar als hoofdcoach zo’n parcours lopen, ook in de Champions League, dat is de jongste decennia nooit gezien in het Belgische voetbal, ‘du jamais vu’. Er is de afgelopen maanden terecht heel lovend gedaan over Carl.”

“Ik vind Carl een goede trainer. Een lefgozer die zijn verhaal goed kan overbrengen aan de groep en die in Europa iets fantastisch realiseerde voor België en voor Club. Moet je dat dan bij het eerste het beste incidentje dat je tegen komt in vraag stellen? Die bekernederlaag tegen Sint-Truiden was een ‘accident de parcours’. Club speelde ondanks die 1-4-nederlaag niet slecht tegen een ploeg die niet wilde voetballen maar die wel honderd procent van zijn omschakelingsmomenten benutte."