Poolse scheidsrechter van WK-finale countert L'Equipe: "En die zeven Fransen die op het veld stonden voor Mbappé scoorde?"

Szymon Marciniak, de scheidsrechter van de WK-finale, kreeg in Frankrijk de wind van voren omdat hij het doelpunt van Lionel Messi niet afkeurde. Bij die fase zouden er al Argentijnen op het veld gestaan hebben voor hij scoorde. De Pool counterde L'Equipe nu.

L'Equipe gaf de scheidsrechter een twee op tien voor zijn prestatie en ging vooral door op het doelpunt van Messi in de verlengingen, waar een paar Argentijnen al op het veld aan het vieren waren aan de zijlijn voordat de bal over de lijn ging. Ze vonden dat het doelpunt afgekeurd moest worden.

Marciniak sprak op een persconferentie in zijn land over de bewuste fase en haalde er nog een andere aan. “De Fransen hebben niets gezegd over deze foto’s, waarop je kunt zien dat er zeven Franse spelers op het veld stonden voordat Mbappé scoorde”, verklaarde Marciniak. “Het spel werd nooit beïnvloed. Hoeveel impact hadden de spelers die het veld op kwamen? Het is zoeken naar kleine dingen. Dit is geen serieuze bezigheid.”