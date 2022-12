Felice Mazzu kijkt ex-club Anderlecht in de ogen: "Ik ga niet over het verleden praten"

Felice Mazzu staat op Boxing Day oog in oog met zijn ex-club Anderlecht. In de aanloop naar de wedstrijd heeft hij teruggeblikt.

In oktober moest Felice Mazzu na de tegenvallende resultaten weg bij Anderlecht. Op Boxing Day staat hij met Charleroi oog in oog tegen zijn ex-club.

"Het is een belangrijke wedstrijd", aldus Mazzu op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd. "Zowel voor de club als voor de spelers, maar daar stopt het ook bij. Zelf heb ik geen persoonlijke ambities. Ik wil gewoon de wedstrijd winnen, want we hebben de punten nodig."

Mazzu wou niet terugblikken op zijn periode bij Anderlecht: "We moeten stoppen met over het verleden te praten. Ik ben nu in Charleroi en ben op die club geconcentreerd."